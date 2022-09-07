Путин: Качество жизни европейцев бросается в топку санкционной печи

Фото: Администрация президента РФ

Уровень жизни населения Европы приносится в жертву для сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировой ситуации. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Достигнутый уровень промышленного развития Европы […] расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», — отметил глава государства.

По его словам, качество жизни европейцев «бросается в топку санкционной печи». Российский лидер подчеркнул, что западная санкционная политика является угрозой для всего мира, передают «Аргументы и Факты».

До этого сообщалось, что на ВЭФ стартовала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому). Однако произошла задержка из-за продолжающейся встречи российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что в Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать. По его словам, у жителей ЕС возникает все больше вопросов к главам западных государств.