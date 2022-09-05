Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Очевидная реальность»: Песков прокомментировал ухудшение уровня жизни в Европе

Полина Долганова
Политика
«Очевидная реальность»: Песков прокомментировал ухудшение уровня жизни в Европе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у жителей ЕС возникает все больше вопросов к главам западных государств.

— Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться все больше и больше, — отметил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что российская сторона не должна как-либо трактовать сложившуюся ситуацию, потому что этим должны заниматься президенты стран Запада, передает РИА Новости.

Недавно в интервью немецкой газете T-Online депутат бундестага Сара Вагенкнехт выразила мнение, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно сесть за стол переговоров. Она отметила, что президент РФ Владимир Путин «просто смеется» над Германией.

Дмитрий Песков Кремль Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Все мнения
О проекте