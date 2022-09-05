«Очевидная реальность»: Песков прокомментировал ухудшение уровня жизни в Европе

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В Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у жителей ЕС возникает все больше вопросов к главам западных государств.

— Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться все больше и больше, — отметил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что российская сторона не должна как-либо трактовать сложившуюся ситуацию, потому что этим должны заниматься президенты стран Запада, передает РИА Новости.

Недавно в интервью немецкой газете T-Online депутат бундестага Сара Вагенкнехт выразила мнение, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно сесть за стол переговоров. Она отметила, что президент РФ Владимир Путин «просто смеется» над Германией.