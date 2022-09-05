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Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно сесть за стол переговоров. Такое мнение в интервью немецкой газете T-Online выразила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

— Путин смеется над нами во весь голос, — заявила политик.

По ее словам, старый дом для одной семьи с газовым отоплением в ФРГ будет стоить около 12 тысяч евро за отопление и горячую воду. Обычная квартира при этом будет оцениваться в пять тысяч евро.

Депутат добавила, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как компания «Газпром» получает рекордную прибыль.

Вагенкнехт также отметила, что разорение Европейского союза выгодно только Соединенным Штатам.

Несмотря на кажущееся единство между странами Евросоюза относительно ситуации на Украине, некоторые из них испытывают экономические трудности из-за этого конфликта. Подобные разногласия могут привести к расколу в Евросоюзе, если страны-участницы окажутся способны преодолеть американское влияние. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Специалист отметил, что европейские государства стараются не говорить о своих проблемах открыто.