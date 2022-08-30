«Сольются западные ценности»: политолог объяснил, почему страны ЕС не могут договориться по Украине

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Несмотря на кажущееся единство между странами Евросоюза относительно ситуации на Украине, некоторые из них испытывают экономические трудности из-за этого конфликта. Подобные разногласия могут привести к расколу в Евросоюзе, если страны-участницы окажутся способны преодолеть американское влияние. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Специалист отметил, что европейские государства стараются не говорить о своих проблемах открыто.

— Официально они обо всем договариваются. Потому что вопрос Украины — идеологический, честно признаться в жесточайших противоречиях они просто не могут: тогда сольются все так называемые западные ценности. Но по факту есть огромные противоречия, — пояснил Журавлев.

По словам эксперта, для Польши боевые действия на Украине очень выгодны: это позволяет ей претендовать на часть украинской территории, а также выстроить новую конфигурацию в Европе. Польша давно мечтает о том, чтобы по своей значимости обойти Германию, подчеркнул политолог.

Подобного взгляда на украинские события придерживаются не все страны ЕС, заметил собеседник «ВМ».

— Для Германии ситуация на Украине очень опасна. Это главная промышленная держава, которой нужно больше всего нефти и газа, но ничего этого нет. Все возобновляемые источники уже выжали досуха, а толку никакого. Для Германии эта зима будет тяжелой и в социальном, и в экономическом смысле, — рассказал эксперт.

Как отметил специалист, Британия, которая не является частью ЕС, при помощи украинского кризиса хочет объединить вокруг себя Польшу и Прибалтику. Глобальной целью Британии является создание в Европе нового союза, который она сможет возглавить, однако Польша придерживается таких же целей и будет конкурировать, уточнил Журавлев.

Другие страны Евросоюза тоже испытывают сложности из-за боевых действий на Украине, отметил политолог.

— Проблемы есть практически у всех. Возьмем ту же Болгарию, которая поддерживала европейские действия, но все закончилось созданием временного правительства — фактически сменой власти в стране. Франция — вторая промышленная держава Европы. Она тоже получила удар из-за дорогой нефти и газа. Правда, у нее сложнее ситуация, так как она — главный поставщик оружия в Европе. Значительная часть оружия, которое производится как американское, делается во Франции по лицензии. Они могут снизить влияние дорогого газа и нефти за счет оружия, — объяснил политолог.

По словам собеседника «ВМ», страны Евросоюза так и не достигли консенсуса в вопросах поставок оружия на Украину.

— Союзники Америки и Британии хотят поставлять как можно больше и как можно дольше. А старая Европа этого не хочет: кроме всего вышесказанного, если рядом проходят боевые действия, страховщики будут брать в десять раз больше, а это все тоже уйдет в себестоимость товаров. Германия заинтересована прекратить конфликт больше всего, Франция — чуть в меньшей степени. Новые страны, ориентированные на Америку, и Британия — не хотят. Опять же, есть идеологическая составляющая. Чего бы ни хотел Шольц, он не может признаться в том, что не поддерживает Украину, — рассказал специалист.

Политические последствия из-за разногласий (вплоть до раскола Евросоюза) возможны, отметил эксперт. Такой сценарий был бы нежелателен для Америки: для нее кризис позволяет наладить поставки оружия, захватить газовый рынок, а также ослабить Россию и Евросоюз экономически. Однако если европейские государства смогут проявить самостоятельность, могут произойти перемены, заключил Журавлев.