Путин: Дальневосточная льготная ипотека будет продлена минимум до 2030

Фото: er.ru

22 октября 2021 года российский премьер сообщил, что льготная ипотека на Дальнем Востоке теперь распространяется в том числе и на вторичное жилье.

18 октября президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября обсудить распространение «Дальневосточной ипотеки» на сотрудников сфер здравоохранения и образования, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа не менее пяти лет.