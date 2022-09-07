Путин: Дальневосточная льготная ипотека будет продлена минимум до 2030

Президент России Владимир Путин сообщил, что дальневосточную льготную ипотеку под два процента продлят минимум до 2030 года. Об этом он сообщил в среду, 7 сентября.
— Программа рассчитана до 2024 года, и учитывая востребованность и эффективность, — она работает эффективно, эта программа — предлагаю ее продлить как минимум до 2030 года, — цитирует российского лидера РИА Новости.
В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что программа дальневосточной ипотеки под 2 процента теперь будет распространяться на врачей и преподавателей, которые проработали на территории региона 5 лет.
22 октября 2021 года российский премьер сообщил, что льготная ипотека на Дальнем Востоке теперь распространяется в том числе и на вторичное жилье.
18 октября президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября обсудить распространение «Дальневосточной ипотеки» на сотрудников сфер здравоохранения и образования, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа не менее пяти лет.