Мишустин: Дальневосточная льготная ипотека теперь распространяется и на вторичное жилье

Фото: Правительство РФ

Льготная ипотека на Дальнем Востоке теперь распространяется в том числе и на вторичное жилье. О корректировках в льготной программе в пятницу, 22 октября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

18 октября президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября обсудить распространение «Дальневосточной ипотеки» на сотрудников сфер здравоохранения и образования, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа не менее пяти лет.

В этот же день российский лидер поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей.

16 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что профильные комитеты нижней палаты парламента вместе с правительством России проработают вопрос борьбы с бедностью граждан.