Госдума проработает вопрос борьбы с бедностью с правительством России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Профильные комитеты Госдумы вместе с правительством России проработают вопрос борьбы с бедностью граждан. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в субботу, 16 октября.

— Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам, — рассказал политик.

Госдума, по его словам, начинает обсуждать бюджет на 2022–2024 годы. Задачи по борьбе с бедностью должны решаться в рамках бюджетных полномочий страны и регионов, они должны быть отражены в бюджете, рассказал Володин в эфире «России 1».

12 октября президент России Владимир Путин назвал повышение доходов граждан базовой задачей на встрече с депутатами Госдумы. По его словам, существуют три главных приоритета в проекте федерального бюджета, который должна утвердить нижняя палата парламента.

В их число вошли социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. С 2022 года, по замыслу президента, необходимо перейти на индексацию материнского капитала и других социальных выплат по фактической инфляции. Для реализации этих целей есть достаточно средств в бюджете, уточнил он.