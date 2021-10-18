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Путин выдвинул идею о выплатах на покупку жилья на Дальнем Востоке

Иван Юминов

Экономика
Путин выдвинул идею о выплатах на покупку жилья на Дальнем Востоке
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 18 октября.

— Рассмотреть вопросы... о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере одного миллиона рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство, — говорится в поручении главы государства.

Доклад об исполнении правительство должно будет предоставить Путину до 1 ноября, отмечается на сайте Кремля.

16 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что профильные комитеты нижней палаты парламента вместе с правительством России проработают вопрос борьбы с бедностью граждан.

Госдума, по его словам, начинает обсуждать бюджет на 2022–2024 годы. Задачи по борьбе с бедностью должны решаться в рамках бюджетных полномочий страны и регионов, они должны быть отражены в бюджете, заключил Володин.

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