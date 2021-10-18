Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поручил до 1 ноября обсудить «Дальневосточную ипотеку» для медиков и педагогов

Виктория Сикерина

Политика
Путин поручил до 1 ноября обсудить «Дальневосточную ипотеку» для медиков и педагогов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября обсудить распространение «Дальневосточной ипотеки» на сотрудников сфер здравоохранения и образования, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа не менее пяти лет. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября, из сообщения на официальном сайте Кремля.

Соответствующий доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2021 года. Ответственным лидер государства назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

— Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее пяти лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения, — говорится на сайте.

Сейчас такую меру поддержки предоставляют молодым семьям, где супруги не старше 35 лет, одиноким родителям, которые воспитывают детей до 19 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар», отметили на сайте Кремля.

Также в понедельник, 18 октября, Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей.

Читайте также:
Владимир ПутинИпотекаДальний Восток
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте