Путин поручил до 1 ноября обсудить «Дальневосточную ипотеку» для медиков и педагогов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября обсудить распространение «Дальневосточной ипотеки» на сотрудников сфер здравоохранения и образования, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа не менее пяти лет. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября, из сообщения на официальном сайте Кремля.

Соответствующий доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2021 года. Ответственным лидер государства назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

— Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее пяти лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения, — говорится на сайте.

Сейчас такую меру поддержки предоставляют молодым семьям, где супруги не старше 35 лет, одиноким родителям, которые воспитывают детей до 19 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар», отметили на сайте Кремля.

Также в понедельник, 18 октября, Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей.