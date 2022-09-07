«Под давлением»: почему Индия не поддержит идею ограничить цены на российскую нефть

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Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил, что Индия «открыта к инициативе по ограничению цен» на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет. Действительно ли существует заинтересованность индийского государства в этом вопросе, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.

2 сентября главы минфинов G7 подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все государства присоединиться к инициативе. 6 сентября министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури заявил, что Индия очень внимательно рассмотрит предложение об ограничении цен на российскую нефть.

По мнению собеседника «ВМ», Адейемо сделал подобное заявление с целью провокации.

— Я, честно говоря, не понимаю, на чем основывается заявление министра финансов США Уолли Адейемо. Думаю, что это, скорее, попытка создать определенное информационное поле и спровоцировать отдельные страны на поддержку. Мне кажется, что о готовности чего-то делать в различных направлениях должны заявлять власти каждой из стран отдельно, а не те, кто в этих странах не проживает и не уполномочен говорить от их имени, — подчеркнул Кулагин.

Он отметил, что практически невозможно ожидать такого решения от Индии. По словам эксперта, индийские политики, наоборот, хотят нарастить объем поставок из России.

— Если говорить об интересе Индии, то, с одной стороны, понятно, что у любого есть желание купить дешевле. Однако между странами есть и целое направление комплексов стратегического партнерства. Кроме того, в Индии понимают, что заявление по типу «мы будем покупать нефть в два раза дешевле» не позволит ей приобрести природные ресурсы вообще. Думаю, что руководство индийского государства более прагматично и понимает, что лучше работать по сложившимся правилам рынка, дальше развивать контакты. Тем более Индия в последнее время заинтересована в наращивании нефтяных поставок из РФ. Ей нет смысла самой себе блокировать эти поставки и разгонять цены на углеводороды. Если один из привлекательных поставщиков в лице РФ уйдет с индийского рынка, то цены там подскочат, — пояснил специалист.

Кулагин также назвал заявление стран «Большой семерки» о лимите цен на нефть из России формальным.

— Другие покупатели, которые прагматичны, будут более взвешенно подходить к этим вопросам, вряд ли присоединятся. То есть уже есть список недружественных стран, которые поддерживали предыдущие санкции. Они показали, что готовы быть частью различных инициатив. Я думаю, что из этого списка может кто-то присоединиться, другие же государства явно в этом не заинтересованы. Подключиться к данной инициативе могут лишь по политическим причинам или под давлением определенных государств, — заключил Кулагин.