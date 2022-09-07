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Минфин США подтвердил желание Индии присоединиться к идее ограничения цен на нефть из РФ

Егор Провоторов
В мире
Минфин США подтвердил желание Индии присоединиться к идее ограничения цен на нефть из РФ
Фото: Unsplash

Индия открыта к инициативе по ограничению цен на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет, заявил во вторник, 6 сентября, заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.

Как пишет РИА Новости, американский чиновник заявил, что на выходных он получил «обнадеживающее сообщение» от индийского министра нефти. Индийский политик якобы заявил ему о том, что Нью-Дели обсуждает присоединение к лимиту цен на российскую нефть.

Накануне в ходе выставки Gastech 2022 в Милане министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что индийская сторона тщательно оценит, нужно ли поддерживать предложение «Большой семерки» о введении ограничения цен на российскую нефть. Глава ведомства добавил, что до нынешнего момента неясно, какие государства примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.

В пятницу, 2 сентября, главы минфинов G7 подтвердили план ввести «лимит цен» на российскую нефть и призвали все государства присоединиться к инициативе. Накануне Еврокомиссия заявила, что будет работать со странами ЕС, чтобы лимит цен на нефть из России, согласованный в рамках G7, был введен во всем альянсе.

Нефть Россия США Индия
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