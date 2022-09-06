Индия рассмотрит предложение G7 о лимите цен на нефть из России

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Индийская сторона тщательно оценит, нужно ли поддерживать предложение «Большой семерки» о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури в ходе миланской выставки Gastech 2022.

В интервью местной прессе Пури заметил, что Индия очень внимательно рассмотрит предложение об ограничении цен на российскую нефть, пишет РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что до нынешнего момента неясно, какие государства примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.

Пури добавил, что Индия потребляет порядка 5 миллионов баррелей нефти в день. В основном она поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, при этом в конце марта на долю РФ приходилось лишь 0,2 процента импорта нефти в Индию.

В пятницу, 2 сентября, главы минфинов G7 подтвердили план ввести «лимит цен» на российскую нефть и призвали все государства присоединиться к инициативе.

Накануне Еврокомиссия заявила, что будет работать со странами ЕС, чтобы лимит цен на нефть из России, согласованный в рамках G7, был введен во всем альянсе.