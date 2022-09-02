ЕС запланировал введение лимита цен на нефть из России

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Еврокомиссия (ЕК) будет работать со странами ЕС, чтобы лимит цен на нефть из России, согласованный в рамках G7, был введен во всем альянсе. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

— «Большая семерка» теперь будет работать над созданием широкой глобальной коалиции для окончательной доработки дизайна и уровня ценового лимита, а также для его совместной реализации, чтобы максимизировать его эффективность, — отметил он.

Чиновник уточнил, что ЕК должна будет сыграть роль для достижения единодушия всех стран — членов ЕС. Кроме того, сделать это, уточнил он, необходимо в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций против России.

Соответственно, ЕС должен будет ввести лимит на сырую нефть до 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — до 5 февраля 2023 года, передает РИА Новости.

Главы Министерств финансов стран «Большой семерки» 2 сентября согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.