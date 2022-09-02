Министры финансов G7 согласились ввести потолок цен на нефть из России

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Главы Министерств финансов стран «Большой семерки» (G7) согласились ввести потолок цен на нефть из России. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Минфина Германии.

— Потолок цены будет рассмотрен и пересмотрен в случае необходимости. Мы также разработаем целевые механизмы наряду с ограничительными мерами, чтобы наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранили доступ к энергетическим рынкам, включая российский, — говорится в сообщении.

Главы Минфинов G7 также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке, передает РИА Новости.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

Новак назвал это предложение «полным абсурдом». По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в такой важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку.

В дальнейшем это может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира, и пострадают в первую очередь потребители «европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены», заключил Новак.