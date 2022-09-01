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Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен

Елена Самойлова
Экономика
Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен
Фото: roscongress / Арсений Кац

Москва не намерена поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак в четверг, 1 сентября.

Страны G7 выдвинули идею установить ценовой потолок на нефть из России для снижения цен на мировом рынке.

Новак назвал это предложение «полным абсурдом». По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в такой важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку. В дальнейшем это может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира.

— И за это, в первую очередь, заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения, — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что Россия не станет работать на нерыночных условиях. Более того, отечественные нефтяники уже вовсю готовятся к введению европейскими странами эмбарго, и все планы нацелены на сохранение действующих уровней.

Новак отметил, что в стране производится ровно столько нефти, сколько можно добыть и продать. Показатель постепенно растет, и если компании смогут найти рынки сбыта, то этот тренд продолжится, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера страны одобрит выдачу лицензий на бурение шельфов в Северном море для добычи больших объемов нефти и газа, а также для освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергонезависимость страны.

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