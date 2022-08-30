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Трасс планирует выдать лицензии на бурение для добычи газа в Северном море

Егор Провоторов
В мире
Трасс планирует выдать лицензии на бурение для добычи газа в Северном море
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера страны одобрит выдачу лицензий на бурение шельфов в Северном море для добычи больших объемов нефти и газа, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергонезависимость страны.

Как пишет РИА Новости, подобные разрешения могут стать одним из первых действий Трасс на посту главы кабмина. Известно, что сейчас высокопоставленные члены Консервативной партии делают все, чтобы максимально увеличить производство энергоресурсов внутри островного государства, а также привлечь дополнительные поставки норвежского газа.

При этом эксперты предполагают, что такое разрешение на бурение скважин может привести к быстрому снижению цен на энергоресурсы в Соединенном Королевстве. Ожидается, что правительство Трасс в случае ее назначения на пост премьера будет побуждать местные компании больше вкладываться в собственные объекты внутри страны для увеличения производства.

Накануне стало известно, что Трасс на посту премьер-министра объявит Китай угрозой британской безопасности, наделив страну схожим с Россией статусом.

Нефть газоснабжение Великобритания Энергетика Лиз Трасс
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