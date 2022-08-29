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Трасс в случае избрания премьером назовет Китай угрозой нацбезопасности

Егор Провоторов
В мире
Трасс в случае избрания премьером назовет Китай угрозой нацбезопасности
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае избрания в сентябре лидером правящей в стране Консервативной партии и премьер-министром впервые в истории объявит Китай угрозой британской безопасности, наделив страну схожим с Россией статусом. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников главы Foreign Office.

По информации журналистов, Трасс дала обещание переосмыслить внешнюю политику страны и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, внешней политики и обороны. Последний таковой документ, определяющий цели Лондона в указанных областях, был опубликован только в марте 2021 года.

В нем Москва была названа «наиболее острой прямой угрозой Великобритании». Пекин же был охарактеризован в качестве «самого значимого геополитического фактора в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов». При этом указывалось, что Китай будет способствовать глобальному росту, что будет выгодно глобальной экономике.

Отмечается, что ужесточение отношения к КНР будет противоречить позиции Министерства финансов, которое пыталось расширить экономическое сотрудничество с КНР, пишет ТАСС.

— Экономического партнерства с Китаем не будет. Это все равно должно было быть отменено после Гонконга, — приводит издание слова источника.

Накануне Трасс заявила, что энергетический кризис на территории Великобритании продлится несколько лет, решение возникших проблем потребует резких мер со стороны правительства.

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