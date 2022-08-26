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Трасс: Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет

Егор Провоторов
В мире
Трасс: Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет
Фото: МИД РФ

Энергетический кризис на территории Великобритании продлится несколько лет, решение возникших проблем потребует резких мер со стороны правительства. Об этом в четверг, 25 августа, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, которая является одним из претендентом на должность лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.

— Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы, — заметила глава британской дипломатии, выступая в ходе встречи с членами партии в Норидже, пишет ТАСС.

По мнению Трасс, Лондону в свете отказа от энергоносителей из России нужно возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить темпы строительства АЭС и активнее переходить на «зеленые» источники энергии. Она добавила, что в случае избрания ее главой правительства готова оживить британскую экономику.

В минувший вторник, 23 августа, Трасс заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие, находясь на посту премьер-министра Великобритании. Она назвала это важной обязанностью главы правительства страны.

Великобритания Энергетика кризис Лиз Трасс
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