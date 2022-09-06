«Политический триггер»: стоит ли ждать запуска «Северного потока — 2»

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Разговоры о запуске «Северного потока — 2» поднимались неоднократно, однако на практике принятие подобного решения сулит появлению недовольства со стороны некоторых европейских стран. Подобное мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.

— Ситуация с поставками газа завязана сейчас на целом потоке политических, санкционных и прочих вещей. Если в прошлом «Северный поток—2» рассматривался как дополнительный поток поставок газа в Европу, то сейчас мы видим, что уже есть действующие энергетические мощности, которые просто отключены. Тот же «Ямал — Европа» или один маршрут через Украину. В случае нормализации отношений между РФ и ЕС можно рассчитывать на какие-то сдвиги, однако без этого не стоит ожидать работы на полную мощность, потому что тут и вопросы контрактных условий стоят. Судьба «СП-2» связана с общим контекстом и повесткой всех взаимоотношений со странами ЕС, — пояснил Кулагин.

Также эксперт считает, что запуск газопровода позволил бы решить проблемы с «Северным потоком — 1». Однако реальный запуск «СП-2» маловероятен на практике, поскольку он уже давно стал «политическим триггером» на рынке Европы и ассоциируется с поддержкой РФ. По словам специалиста, решение по его запуску повлекло бы много недовольства со стороны отдельных европейских политиков и стран.

Кроме того, Кулагин уверен, что в текущей ситуации запуск «Северного потока — 2» страны ЕС расценили бы как победу России.

— Решение по его запуску повлекло бы много недовольств со стороны отдельных европейских политиков и стран. Думаю, что в текущей ситуации многие бы в ЕС расценивали это как победу России, — добавил специалист.

Кроме того, эксперт в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем ОПЕК+ решила сократить добычу нефти. По его словам, избыток предложений станет катализатором изменений предыдущих показателей добычи природных ресурсов.