«Позитивный сигнал»: зачем ОПЕК+ решила сократить добычу нефти

Фото: depositphotos

ОПЕК+ согласовала возврат к августовским параметрам сделки. В октябре добыча нефти в странах соглашения будет сокращена на 100 тысяч баррелей в сутки. Однако само решение по сокращению будет принято лишь на встрече стран организации 5 октября. Принятие такой инициативы скажет о важности наличия нефтепродуктов в мире, несмотря на повсеместные санкции западных стран против России. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.

— Согласно плану, перед заседаниями технический комитет ОПЕК анализирует ситуацию и дает рекомендации. В дальнейшем эта рекомендация выносится на рассмотрение между странами. Пока это только рекомендации технического комитета ОПЕК+. Как правило, страны им следуют. Почему такое решение было принято? Потому что есть текущее состояние рынка, при котором прогнозисты видят, что произошло определенное замедление роста спроса на нефть. По сравнению с тем, что прогнозировали по выходу на 2022 год, сейчас ориентир несколько ниже, чем ожидалось ранее. Причин несколько: ковидные волны, сложности в экономике и так далее. С учетом этого ОПЕК+ и решила подкорректировать добычу, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что на мировом рынке нефтепродуктов существует некий профицит из-за нескольких факторов. По его словам, избыток предложений и станет катализатором изменений предыдущих показателей добычи природных ресурсов.

— Естественно, на протяжении последнего времени все страны из ОПЕК внимательно смотрели на ситуацию с добычей нефти в России. В нашей стране достаточно благоприятная динамика снижения добычи нефти. Весенние прогнозы экспертов не сбылись. Россия продолжает работу, поставляет на рынок нефть. Если смотреть по летним месяцам, то статистика вполне сравнима с показателями прошлого года, — сказал он.

До этого прогнозисты заявляли, что рынок нефтепродуктов стал профицитным с точки зрения поставок нефтепродуктов из добывающих стран. На данную ситуацию также оказывают влияние решения некоторых стран. Так, США решили поднять свои нефтяные запасы из хранилищ. Кроме того, специалист отметил выгоду такого решения для России, поскольку у стран Евросоюза не будет вариантов поиска поставщиков в странах ОПЕК.

— Американцы и европейцы всячески призывали страны ОПЕК наращивать добычу нефти быстрыми темпами. По их мнению, это должно было компенсировать ту нехватку, которая может образоваться на рынке при практической реализации очередных санкций против РФ. Подобное решение показывает, что нефть рынку нужна и отказаться от нее будет очень чувствительно, — подытожил Кулагин.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ожидает Европу зимой. Так, специалист ожидает нормализации ситуации на газовом рынке.