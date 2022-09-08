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Банкротство оператора «Северного потока — 2» приостановили до 2023 года

Юлия Курганова
В мире
Банкротство оператора «Северного потока — 2» приостановили до 2023 года
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» приостановили до января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.

— Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG. Окончание периода продления: 10.01.2023, — сказано на сайте, передает РИА Новости.

В мае суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» до 10 сентября.

7 сентября президент России Владимир Путин сообщил о готовности запустить «Северный поток — 2». Он отметил, что для начала работы газопровода достаточно «нажать одну кнопку». Однако на данный момент РФ не дают этого сделать.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что разговоры о запуске «Северного потока — 2» поднимались много раз, но на практике принятие такого решения сулит появление недовольства со стороны некоторых европейских стран. Эксперт считает, что запуск газопровода позволил бы решить проблемы с «Северным потоком — 1».

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