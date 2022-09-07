Путин сообщил о готовности России запустить «Северный поток — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Россия готова запустить процесс газоснабжения по трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в среду, 7 сентября, в ходе Восточного экономического форума.

— Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток — 2», — сказал он

Российский лидер отметил, что для начала работы газопровода достаточно «нажать одну кнопку». Однако на данный момент России не дают этого сделать, передает ТАСС.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что разговоры о запуске «Северного потока — 2» поднимались неоднократно, однако на практике принятие подобного решения сулит появление недовольства со стороны некоторых европейских стран. Эксперт считает, что запуск газопровода позволил бы решить проблемы с «Северным потоком — 1».

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».