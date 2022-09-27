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Эксперт рассказал, какие страны пострадают из-за разрушения на нитках «Северного потока»

Георгий Соланович
Араз Салехов

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Эксперт рассказал, какие страны пострадают из-за разрушения на нитках «Северного потока»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие страны больше всего пострадают из-за разрушения на нитках газопровода «Северный поток».

— Прежде всего пострадает Германия, поскольку это труба направлена до ФРГ. Следующими пострадают немецкие потребители газа, а последними те, кто стоял на маршруте газопровода. Фактически, это весь набор стран Центральной и Северной Европы, — заявил Кулагин «ВМ».

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Позднее стало известно, что правительство Германии не исключает возможность диверсии на газопроводах «Северный поток».

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

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