«Дело рук человеческих»: почему в обеих ветках «Северного потока» упало давление

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Падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока», сообщает оператор газопровода Nord Stream AG. Накануне подобный случай произошел и на газопроводе «Северный поток — 2». Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента.

По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

— Нужно еще дождаться уточнения по ситуации на «СП-1»: возможно, давление на нем стравили для повышения безопасности. Но если это не так, то три негерметичности подряд на трех нитках газопроводов — это не шутки природы, это дело рук человеческих. И есть только две возможные причины для такого развития ситуации, — пояснил Хуршудов.

Так, первой причиной, по мнению специалиста, могло стать механическое повреждение.

— Первая причина — механическое повреждение трубопроводов при каких-то подводных работах или при проходе крупного судна, подводной лодки, — отметил эксперт.

Однако Хуршудов подчеркнул, что подобное маловероятно, но полностью эту версию исключать нельзя.

В качестве второй возможной причины специалист назвал диверсию.

— В мире немало политических сил, которым такая диверсия выгодна, — заключил Хуршудов.

А директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «ВМ», почему на газопроводе «Северный поток — 2» зафиксировали резкое падение давления. По его мнению, здесь также существуют две причины.