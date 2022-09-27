Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Блинкен допустил вероятность саботажа на «Северных потоках»

Георгий Соланович
В мире
Блинкен допустил вероятность саботажа на «Северных потоках»
Фото: flickr/statephotos

Первичные данные указывают на то, что на на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были совершены акты саботажа или нападения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 27 сентября.

— По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это, — сказал Блинкен.

Он также отметил, что аварии на газопроводах не отвечают интересам какой-либо стороны. Кроме того, госсекретарь Штатов подчеркнул, что утечки сильно не повлияют на энергетическую устойчивость Европы, передает ТАСС.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «ВМ», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».

Терроризм Энтони Блинкен Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте