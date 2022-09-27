Блинкен допустил вероятность саботажа на «Северных потоках»

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Первичные данные указывают на то, что на на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были совершены акты саботажа или нападения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 27 сентября.

— По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это, — сказал Блинкен.

Он также отметил, что аварии на газопроводах не отвечают интересам какой-либо стороны. Кроме того, госсекретарь Штатов подчеркнул, что утечки сильно не повлияют на энергетическую устойчивость Европы, передает ТАСС.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «ВМ», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».