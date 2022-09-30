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Президент России Владимир Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной.

— Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров, — сказал глава государства в ходе выступления в Кремле.

По словам российского лидера, Украина должна немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла с пути переговоров, поэтому спецоперация продолжается. По его словам, власти Украины не раз заявляли о том, что не желают вести переговоры, поэтому Россия продолжает вести специальную военную операцию.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.