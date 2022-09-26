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Эрдоган предложил организовать встречу Зеленского и Путина

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В мире
Эрдоган предложил организовать встречу Зеленского и Путина
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Наша цель — в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня, — сказал глава государства.

Эрдоган также выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Россией и Украиной, передает Общественная Служба Новостей.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент России Владимир Путин допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной. Однако происходить это будет уже на новых условиях.

В Минобороны сообщили, что на территорию России после обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Отмечается, что все возвращенные из украинского плена военные уже размещены в специализированных учреждениях, где им предоставят необходимую медицинскую, а также психологическую помощь.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Владимир Путин Переговоры
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