Чавушоглу: Путин допустил возврат к переговорам с Украиной на новых условиях

Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин допускает возможность возвращения к переговорному процессу с Украиной, но уже на новых условиях. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— В ходе переговоров с нашим президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом — прим. «ВМ») господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях, — заявил он.

По словам турецкого министра, Путин обсудил это с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде, передает «Общественная Служба Новостей».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях сделает проведение переговоров Украины и России невозможным.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника, 26 сентября, голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.