Зеленский заявил, что окончание референдумов сделают переговоры с Россией невозможными

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Окончание проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях сделают проведение переговоров Украины и России невозможным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 25 сентября.

— Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в очередном пакете помощи от США. По его словам, Киев ежемесячно получает 1,5 миллиарда долларов от Вашингтона. Эти средства направляются «на поддержание бюджета», передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.