В ходе обмена с Украиной в Россию доставили 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Об этом заявило Министерство обороны РФ в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, все возвращенные из украинского плена военные уже размещены в специальных учреждениях, где им предоставят всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

— В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

14 сентября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ей поступило порядка двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с территории Украины, а также с защитой прав граждан в связи со спецоперацией РФ.

Также в сентябре сообщалось, что в ходе обстрела со стороны ВСУ колонии с военнопленными в Еленовке погиб один заключенный и еще четыре получили ранения.