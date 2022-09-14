Москалькова рассказала о защите прав тех, кого эвакуировали из Донбасса и с Украины

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 14 сентября, сообщила, что ей поступило порядка двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с территории Украины, а также с защитой прав граждан в связи со спецоперацией РФ.

По ее словам, на сегодняшний день в центральный аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило порядка двух тысяч обращений. Об этом Москалькова заявила на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.

Правозащитница указала, что еще одним новым направлением работы аппарата стала защита прав граждан России в связи со специальной операцией РФ на Украине, пишет РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что на сегодняшний день в РФ находятся более трех миллионов прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также с территории Украины.

В начале июля Москалькова заявила, что попавшие в плен российские солдаты подвергались пыткам со стороны СБУ Украины. По ее словам, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями.