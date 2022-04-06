В Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки

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В отношении российских военнопленных на Украине применяются пытки и насилие, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Достоверно установлено, что по отношению к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны. И все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации, — заявил он.

Мизинцев отметил, что факты издевательства над российскими солдатами игнорируются ООН, ОБСЕ и МККК (Международный комитет Красного Креста). По его словам, страны Запада не только осведомлены о насилии над русскими военнопленными, но и всеми силами стараются помочь Киеву избежать ответственности, не принимая во внимание международное гуманитарное право и тем самым становясь «соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов».

Генерал-полковник напомнил, что Украина еще 1 апреля заявила Великобритании о своих намерениях игнорировать Женевскую конвенцию при обращении с пленными. Более того, Киев всячески пытается заставить МККК отказаться от попыток получения доступа к военным РФ.

Мизинцев заключил, что факт отказа украинской стороны от обмена военнопленными говорит лишь о том, что с российскими солдатами, находящимися в плену, «не все в порядке», передает РИА Новости.

Украина сорвала обмен военнопленными, запланированный на среду, 6 апреля. Примечательно, что список заявленных к обмену военнопленных постоянно уточнялся и уменьшался украинской стороной. Изначально обмену подлежал 251 человек, однако на последнем этапе согласования Киев отверг и список из 38 военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.