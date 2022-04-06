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«Безразличие к судьбам конкретных людей»: в Минобороны обвинили Киев в срыве обмена военнопленными

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Безразличие к судьбам конкретных людей»: в Минобороны обвинили Киев в срыве обмена военнопленными
Фото: Минобороны РФ

Украина сорвала обмен военнопленными, запланированный на среду, 6 апреля. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность и откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — граждан своей страны. Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной, — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что список заявленных к обмену военнопленных постоянно уточнялся и уменьшался украинской стороной. Изначально обмену подлежал 251 человек, однако на последнем этапе согласования Киев отверг и список из 38 военнослужащих.

Генерал-полковник РФ отметил, что Москва список не меняла и доставила в район обмена 251 солдата ВСУ. Факт невозвращения украинцев на родину полностью лежит на совести Киева, передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 апреля сообщила об обмене пленными в формате 86 на 86 человек между Россией и Украиной. Она добавила, что в последний момент сорвался обмен четырьмя сотрудниками Росатома, которые остаются на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.

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