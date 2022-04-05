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Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной
Фото: Пресс-служба Совфеда

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она добавила, что в последний момент сорвался обмен четырьмя сотрудниками Росатома, которые остаются на Украине, пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 267 украинских пехотинцев из 503-го батальона, который приписан к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМСУ, сдались в плен в Мариуполе российским военным.

В этот же день начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Минобороны России предложило всем украинским военным и иностранным наемникам в Мариуполе сложить оружие. Те, кто последуют этому призыву, смогут спокойно выйти из города и перейти на подконтрольные Киеву территории.

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