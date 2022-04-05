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Кадыров сообщил о сдаче в плен более 260 украинских морпехов в Мариуполе

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил о сдаче в плен более 260 украинских морпехов в Мариуполе
Фото: vk/ramzan

Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе российским военным. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 4 апреля.

По его словам, 267 пехотинцев из 503-го батальона, который приписан к 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ, сдались в плен в Мариуполе российским военным.

— Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране, — одобрил сдачу солдат Кадыров.

Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы очистить Украину от националистов и «шайтанов». Отношение к тем, кто добровольно сложил оружие и сдался в плен, отмечает глава Чечни, хорошее. Все сдавшиеся находятся в безопасности.

— Переходите на правильную сторону! — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В этот же день начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Минобороны России предложило всем украинским военным и иностранным наемникам в Мариуполе сложить оружие. Те, кто последуют этому призыву, смогут спокойно выйти из города и перейти на подконтрольные Киеву территории.

Для них 5 апреля с 10:00 до 13:00 будет организован специальный коридор из города. Отмечается, что предложение касается также и участников нацбатальонов.

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