Минобороны: Россия предложила нацбатальонам и СБУ в Мариуполе сложить оружие

Фото: depositphotos

Минобороны России предложило находящимся в Мариуполе украинским военным, нацбатальонам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться до 5 апреля. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 4 апреля.

По его словам, принявшим предложение министерства будет сохранена жизнь, и они смогут беспрепятственно покинуть город. Мизинцев подчеркнул, что такое решение было принято из-за тяжелой обстановки, а также из «гуманных принципов».

Чтобы обеспечить выход сдавшихся из города, между российской и украинской сторонами будет установлена связь с 09:00 5 апреля. ВС России и формирования ДНР объявляют «режим полной тишины», который будет строго и неукоснительно соблюдаться.

— На выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны – белых по всей линии соприкосновения, — рассказал генерал-полковник.

После этого до 13:00 будет возможен выход из города любых украинских военных и наемников, но только без оружия и боеприпасов. Мизинцев уточнил, что Россия обращается и к Киеву, и к самим военным с призывом принять это предложение, передает РИА Новости.

2 апреля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе, где находятся украинские боевики. Он добавил, что штурмом руководит командир полка Замид Чалаев. По заявлению Кадырова, полк решительно настроен очистить территорию предприятия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.