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Кадыров заявил о начале штурма завода в Мариуполе

Александр Афонин

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Кадыров заявил о начале штурма завода в Мариуполе
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе, где находятся украинские боевики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 2 апреля.

— Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе, — цитирует политика РИА Новости.

Глава Чечни добавил, что руководит штурмом командир полка Замид Чалаев. По заявлению Кадырова, полк решительно настроен очистить территорию предприятия.

Глава Чечни отметил, что за спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике.

— Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а значит, победим, — подчеркнул Кадыров.

31 марта глава Чечни опубликовал видео с украинскими пленными в Мариуполе. По его словам, каждый военнопленный осуждает свое правительство, призывает сдаваться в плен и извиняется перед всем российским народом.

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