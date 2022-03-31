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«Мы всех их вычислим»: Кадыров поделился видео с пленными украинскими солдатами

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы всех их вычислим»: Кадыров поделился видео с пленными украинскими солдатами
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинскими военнопленными в Мариуполе, которые советуют сдаваться и проклинают власти Украины.

— Рутинная работа по зачистке отбитых российскими войсками у бандеровцев, нацистов и шайтанов населенных пунктов Донбасса и Украины проходит по плану, — поделился он.

По словам Кадырова, каждый военнопленный осуждает свое правительство, призывает сдаваться в плен и извиняется перед всеми российскими народами. Отношение к украинским солдатам «самое человечное»: их кормят, оказывают медпомощь, дают связаться с родственниками, подчеркнул он.

— Пусть бандеровская нечисть знает, что мы всех их вычислим и достанем, хоть из-под земли, — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что никакой поддержки украинские военные не получают, именно поэтому им остается только сдаваться в плен или спасаться бегством.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский позднее уточнил, что деэскалация направлений не означает прекращения огня.

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