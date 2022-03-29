Минобороны сократит активность на Киевском и Черниговском направлениях

Фото: Минобороны России

Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, которое зачитал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

— Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели приняло решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, — цитирует Фомина ТАСС.

Замминистра добавил, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость. Он отметил, что главная цель сейчас — согласование и подписание этого документа.

29 марта в Стамбуле начался новый раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.