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Мединский: Деэскалация на киевском направлении не означает прекращение огня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мединский: Деэскалация на киевском направлении не означает прекращение огня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Деэскалация на Киевском и Черниговском направлении необходимо, но не означает прекращение огня. Об этом заявил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский во вторник, 28 марта.

По его словам, в частности деэскалация Киевского направления необходима, так как в украинской столице находятся люди, которые должны принимать решения. Именно поэтому Россия не хочет подвергать город дополнительному военному риску.

— Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях, — уточнил Мединский.

Глава российской делегации также добавил, что в скором времени Генштаб ВС РФ огласит конкретные детали и подробности деэскалации и «притормаживания» конфликта, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

После завершения переговоров Мединский заявил, что российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации.

Он также отметил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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