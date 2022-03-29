Мединский рассказал о стремлении Украины к безъядерному статусу

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Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом заявил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский во вторник, 29 марта.

— Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, — рассказал он.

По словам Мединского, Украина, в частности, отказывается размещать на своей территории химическое и бактериологическое оружие, а также иностранные войска, передает ТАСС.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

После завершения переговоров Мединский заявил, что российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации.

Также глава российской делегации сообщил, что украинская сторона пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, которые пытали российских военнопленных.