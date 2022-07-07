Москалькова рассказала о пытках российских солдат в украинском плену

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Попавшие в плен российские солдаты подвергались пыткам со стороны СБУ Украины. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

— У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ Украины, — заявила она.

По словам Москальковой, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями. Сейчас Россия прилагает все усилия, чтобы попавшие в плен и осужденные солдаты вернулись на родину, написала Москалькова в своем Telegram-канале.

В апреле в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны. В Сеть попала видеозапись, где украинские военные несколько раз стреляют в российского военнопленного.

В этот же день издание New York Times подтвердило подлинность видеозаписи. Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видео, призвал расследовать сообщения об убийстве российских пленных.