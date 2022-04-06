NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными РФ

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Издание The New York Times в среду, 6 апреля, подтвердила подлинность видео, на котором запечатлена расправа украинских военных над ранеными солдатами из России.

— Опубликованное в сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева, — сообщает газета.

На кадрах запечатлено, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни, предположительно, российского военного, который лежит на дороге. Около него видны тела еще нескольких военнослужащих, предположительно, убитых.

По утверждению издания, видео было сделано 30 марта во время отвода российских войск от Киева, передает ТАСС.

6 апреля в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки. Факты издевательства над российскими солдатами игнорируются ООН, ОБСЕ и МККК (Международный комитет Красного Креста), сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.