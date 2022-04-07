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В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских пленных

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских пленных
Фото: twitter/RussiaUN

Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть расследованы. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видео, где запечатлены убитые российские пленные солдаты.

— Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы, — сказал он, передает РИА Новости.

В среду, 6 апреля, газета New York Times сообщила, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских военных над пленными и ранеными российскими солдатами. Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что военнослужащие попали в засаду 30 марта при отводе сил России из окрестностей Киева.

6 апреля в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки. Факты издевательства над российскими солдатами игнорируются ООН, ОБСЕ и МККК (Международный комитет Красного Креста), сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.

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