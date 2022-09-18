Штаб теробороны ДНР заявил о смерти пленного при обстреле ВСУ колонии в Еленовке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Один заключенный погиб и еще четыре получили ранения в результате обстрела колонии с военнопленными в Еленовке со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в воскресенье, 18 сентября.

— Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии, — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 18 сентября ВСУ дважды обстреляли Еленовку с помощью снарядов калибром 155 миллиметров.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые за долгое время поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин, в частности, напомнил Макрону о приглашении экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста посетить Еленовку, где в результате обстрела СИЗО погибли украинские военнопленные.