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Песков ответил на вопрос о возможных переговорах с Зеленским

Лейла Алиева
В мире
Песков ответил на вопрос о возможных переговорах с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Украина ушла с пути переговоров, поэтому спецоперация продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 30 сентября.

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Дмитрий Песков Спецоперации Переговоры
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