Фото: Администрация президента РФ

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, стороны обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Об сообщили в канцелярии турецкого лидера в четверг, 29 сентября.

— Президент Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе, — заявили в канцелярии.

Президент Турции подчеркнул, что для успеха в переговорном процессе «необходимы меры по снижению напряженности» и в этом ключе призвал Путина совершить «соответствующие шаги», в частности в вопросе прошедших на освобожденных территориях Украины референдумах о вхождении в состав РФ.

Кроме того, президенты также обсудили ход «продуктовой сделки». Лидеры стран сошлись на том, что продление договора будет в общих интересах, передает ТАСС.

9 сентября Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

До этого экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал. По его словам, один из важнейших и дефицитных ресурсов человечества — плодородная земля. В нашей стране самые большие запасы этого ресурса, причем задействовано из них немногим более половины.