Путин: Дискриминация развивающихся стран в доступе к удобрениям недопустима

Фото: Администрация президента РФ

Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу — оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны — на рынки Азии, Африки, Латинской Америки — до сих пор запрещена, невозможна, — заметил он.

Подобное является настоящей дискриминацией российских партнеров, заявил глава государства. Он поручил российскому МИД поработать над разблокированием поставок удобрений через европейские порты, говорится в сообщении.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.

Также экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал.