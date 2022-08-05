Экономист Холод: Россия может стать главным производителем продовольствия в мире

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Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал. Его реализация сделает страну главным производителем продовольствия для мирового рынка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

По его словам, один из важнейших и дефицитных ресурсов человечества — плодородная земля. В нашей стране самые большие запасы этого ресурса, причем задействовано из них немногим более половины. Около 40 миллионов гектаров (44 процента) по-прежнему не используются.

Таким образом, огромные площади плодородных земель дают России конкурентное преимущество на мировом рынке продовольствия. Холод объяснил, как его можно реализовать:

— Прежде всего страна должна преодолеть технологическую зависимость своего агрокомплекса. Россия до сих пор достаточно сильно зависит от поставок импортных семян, посадочного и генетического материалов, машин и оборудования.

Зависимость от поставок семян действительно есть. По данным Минсельхоза, хуже всего дело обстоит с сахарной свеклой (до 97 процентов импортных семян), подсолнечником (до 77 процентов), соей (до 60 процентов) и картофелем (до 30 процентов). При этом, по данным «Коммерсанта», в ведомстве рассматривают возможность введения запрета на импорт зерна из недружественных стран. Обсуждение такой меры может быть попыткой стимулировать аграриев приобретать семена внутри страны.

Импортозамещение семян потребует времени. На замену импортных семян на отечественные потребуется по меньшей мере три года. Но «наши» семена, вероятнее всего, будут более эффективны.

— Аграрное производство районировано, и лучшие семена приспособлены для той местности, откуда они родом. То есть растения любят расти там, где они растут, — поясняет Холод.

В настоящее время наша страна может развивать сельское хозяйство по двум векторам — интенсивно (внедряя новые технологии) и экстенсивно (осваивая новые земельные угодья).

— У нас огромное количество незадействованных ресурсов, которые дефицитны во всем мире. Это элемент абсолютно уникальной монопольной конкурентоспособности. Россия могла бы быть не то что основным поставщиком продовольствия на мировой рынок, а основным производителем еды для мирового рынка, — резюмирует эксперт.