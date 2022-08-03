Обратный удар: названы наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отрасли мировой экономики

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Аналитик Беляев

Больше всего от антироссийский санкций пострадали три глобальных рынка — продовольственный, энергетический и металлургический. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, наибольший ущерб от санкций, введенных против нашей страны, испытал рынок продовольствия. Из-за наложенных Западом ограничений в международной торговле может образоваться дефицит зерна и агросырья. Речь, прежде всего, идет о пшенице и удобрениях, доля России в мировом экспорте этих товаров 18 и 22 процента соответственно.

— Именно нехватка зерна и удобрений может поставить человечество на грань гуманитарной катастрофы. В развивающихся странах может начаться голод, любой дефицит продовольствия будет иметь для них трагические последствия, — поясняет Беляев.

Второй в списке «наиболее пострадавших» значится сфера энергетики. Россия — один из крупнейших мировых экспортеров углеводородов (газ, нефть и уголь). Из-за санкций цены на них подскочили, что негативно скажется на мировом энергетическом секторе в целом.

— Негативный тренд на рынке энергетики не вызовет гуманитарной катастрофы, но затормозит развитие экономики и вызовет снижение жизненного уровня населения. Последнее сильнее всего почувствуют жители Европы, поскольку именно этот регион сильнее всего зависит от российских энергоресурсов, — отмечает экономист.

Обратный удар антироссийские санкции нанесли и по рынку металлов, причем как черных, так и цветных. Металлы используются в самых разных отраслях — машиностроении, авиастроении, строительстве, электронике и так далее. Доля России в мировом экспорте титана, палладия и платины составляет до 30 процентов.

— Месторождения цветных металлов ограничены. Между тем для многих стран они являются критически важными. Повышение цен и дефицит на них негативно сказываются на экономике, — заключил собеседник «ВМ».